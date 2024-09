Osiecznica (gm. Krosno Odrzańskie) to wieś w naszym regionie, która szczególnie mocno ucierpiała wskutek powodzi. Woda zalała tam kilkadziesiąt domów i posesji.

W odpowiedzi na dramat mieszkańców, Uniwersytet Zielonogórski zorganizował zbiórkę najpotrzebniejszych darów, by wspomóc poszkodowanych. Mówi Małgorzata Włodarczyk z Biura Prasowego UZ.

Na liście znalazły się różnego rodzaju baterie, powerbanki, latarki tradycyjne oraz latarki czołowe. Przydadzą się też łopaty śniegowe czy mini kuchenki turystyczne. Wszystkie te przedmioty można przynosić do trzech punktów zbiórki. Campus A – Portiernia w budynku A-0. Campus B – Kancelaria Ogólna w budynku A-16. Rektorat – Portiernia

Artykuły można dostarczać od 7:00 do 20:00. Uczelnia będzie prowadziła zbiórkę do 9 października. Następnie zgromadzone dary będą przekazane Radzie Gminy i trafią do Osiecznicy.