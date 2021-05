Do końca roku akademickiego na Uniwersytecie Zielonogórskim przestaną funkcjonować dziekanaty. W ich miejsce pojawią się Biura Obsługi Studenta podlegające pod Centrum Obsługi Studenta UZ. W związku z tym Uniwersytet Zielonogórski ogłasza konkurs na Projekt identyfikacji wizualnej dla Centrum Obsługi Studenta Uniwersytetu Zielonogórskiego, adresowany do studentów i doktorantów naszej uczelni.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy to wykonanie wstępnych koncepcji identyfikacji wizualnej, wybór projektów do realizacji w II etapie. Potrwa on do 28 maja. Drugi etap obejmuje wykonanie szczegółowego opracowania struktury identyfikacji wizualnej uwzględniającej wszystkie elementy wyszczególnione w pkt. 1-21 załącznika nr 5 do Regulaminu konkursu oraz wybór zwycięskiego projektu. Tutaj termin złożenia prac mija 28 czerwca.

Projekt, który zostanie sklasyfikowany na pierwszym miejscu, będzie zrealizowany w formie szyldów, tablic informacyjnych, oznaczeń umieszczonych na budynkach uniwersyteckich oraz wewnątrz budynków uniwersyteckich, w tym mapy budynków Uniwersytetu z zaznaczeniem lokalizacji BOS-ów. Dodatkowo za I i II miejsce autorzy otrzymają odpowiednio 2000 i 1000 zł nagrody .

źródło: Uniwersytet Zielonogórski