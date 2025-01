Żeby wyjechać na wakacje, zrobić formę i mniej stresować się podczas sesji egzaminacyjnej. Takie postanowienia noworoczne mają studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego, chociaż nie każdy takowe sobie stawia.

W pierwszym odcinku “UZ Nawigator” w 2025 roku zaglądamy również do akademików. Nasze reporterki – Weronika Wieloch i Natalia Kolbusz – sprawdzały, jak żyje się w Ziemowicie i we Wcześniaku. Dodatkowo wyjaśniamy, o co chodzi z nowymi, AZS-owymi billboardami w mieście.

“UZ Nawigator” w każdy wtorek o 11:15.