Uniwersytet Zielonogórski chwali się nowym zakupem. Uczelni, po wielu latach starań, udało się zakupić teleskop. Pozwoli on naszej uczelni na samodzielną obserwację kosmosu. A co za tym idzie – przysłuży się również do wykrycia kosmicznych śmieci.

Docelowo teleskop trafi do Hiszpanii na tamtejszą farmę teleskopów. Jego obsługa będzie się natomiast odbywać zdalnie, z murów zielonogórskiej uczelni. O technicznych parametrach urządzenia mówi prof. Andrzej Maciejewski, dyrektor Instytutu Astronomii.

To jest teleskop, który jest zaliczany do małych. Jego średnica lustra to 50 cm. Takie teleskopy odgrywają bardzo ważną rolę. Nie są zbyt wielkie, ale są wykorzystywane do prowadzenia wielkiej nauki.

Zdalna obserwacja oraz wykrywanie kosmicznych śmieci to nie wszystkie funkcje teleskopu. Urządzenie pozwoli także na monitorowanie zmienności gwiazd. Co ważne – teleskop został zakupiony ze środków własnych naszej uczelni. Mówi prof. Wojciech Strzyżewski, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Myślę, że to ukoronowanie starań instytutu o pozyskiwanie tego typu sprzętu. Uczelnia stara się wspierać wszystkie kierunki. Również te, na których jest mniej studentów. Ale mają bardzo wysoką renomę naukową.

Całkowity koszt teleskopu to 450 tysięcy złotych.