Wczoraj wieczorem Studencka Komisja Wyborcza z powodów organizacyjnych, unieważniła głosowanie do Parlamentu Studenckiego, które rozpoczęło się 18 listopada.

Dziś (20 listopada) o 12:00 rusza kolejne głosowanie, które potrwa do północy, 24 listopada. To oznacza, że ci, którzy wybrali już swoich kandydatów, muszą to zrobić ponownie. Przypomnijmy, że głosowanie odbywa się przez platformę StudNet.