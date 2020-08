Zobacz info

PEŁNIA księżyca !!! - 03.08. To czas pobudzenia, rozładowania, ekspansji na zewnątrz, wzmożonych działań. Możemy być bardziej emocjonalni, rozdrażnieni, impulsywni. Trudne stany i emocje mogą dochodzić do głosu. Procesy w czasie pełni są intensywniejsze, głębsze. Księżyc w pełni rzuca światło na to, co zazwyczaj jest ukryte, niewidoczne, nieświadome. To czas rozszerzenia perspektywy i wzrostu świadomości. Wiele osób miewa niezwykle sugestywne, niemal prorocze sny, wizje oraz marzenia. Jest to cz...