Dobiega końca 2024 rok. Jaki on był dla Uniwersytetu Zielonogórskiego? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Jeśli chodzi o kwestie dydaktyczne, nasza uczelnia jest oceniana na plus. Jak jednak mówi profesor Wojciech Strzyżewski, rektor naszej uczelni, martwić mogą problemy finansowe, które dotykają UZ-u.

O ile mentalnie i naukowo jest wszystko ok, to finansowo mamy spore problemy, jeśli chodzi o działalność bieżącą. Na inwestycje mamy pieniądze, ale ich nie możemy wydać na życie. Jeszcze wiele działań trzeba wdrożyć, by te pieniądze zdobyć. Będziemy oszczędzać na wszystkim, te działania odniosą skutek za pół roku.