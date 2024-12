Komu bije dzwon? Parafrazując tytuł powieści Ernesta Hemingwaya Uniwersytetowi Zielonogórskiemu. I nie ma w tym przesady, bowiem nasza uczelnia podpisała list intencyjny o współpracy z firmą Rduch Bells&Clocks.

Porozumienia by nie było, gdyby nie wcześniej dobrze zbadanie dzwonów w regionie przez naukowców naszej uczelni. – Wiedziemy prym – zapewnia nas prof. Marceli Turonek z Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Prawdopodobnie jest to jedyny uniwersytet w Polsce, który prowadzi na taką skalę badania zabytykoznawcze nad dzwonami. Współpraca pozwala na dostęp do wsparcia technologicznego, a my oferujemy wsparcie natury dokumentacyjnej i badawczy. Województwo lubuskie jest najlepiej zbadanym regionem w Polsce pod względem historycznym dzwonów.