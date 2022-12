Umiędzynarodowienie w jeszcze większym stopniu – to jedno z założeń Uniwersytetu Zielonogórskiego na kolejny rok. Wzrok władz uczelni sięga do Turcji. To z ośrodkami akademickimi z tego kraju planowana jest ściślejsza współpraca.

Ma to związek z zainteresowaniem studentów z w ramach programu Erasmus+. Studenci z Turcji są jednymi z najliczniejszych, którzy odwiedzają naszą uczelnię. Mówi profesor Wojciech Strzyżewski, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Priorytetem na przyszły rok będzie zwiększenie umiędzynarodowienia. Mamy wiele sygnałów, np. z Turcji, gdzie będziemy podpisywać niebawem umowy o podwójnym dyplomowaniu. Najwięcej studentów z Erasmusa, którzy trafiają do nas pochodzi z Hiszpanii i z Turcji.

Więcej podsumowań z mijającego roku, a także planów na przyszłość w całej rozmowie, która na portalu wZielonej.pl.