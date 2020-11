Momenty były, ale momenty to za mało. KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego przegrywa po raz dziewiąty w II lidze. Tym razem z KPS Chełmiec Wałbrzych 1:3 (16:25, 27:25, 18:25, 18:25).

Trener akademików przed meczem zapowiadał walkę o trzy punkty, ale tylko w drugim secie akademicy byli w stanie skutecznie powalczyć z rywalami. AZS wygrał drugą partię na przewagi, jednak w pozostałych odsłonach nie był w stanie nawiązać skutecznej rywalizacji.

Po meczu nie przebierał w słowach szkoleniowiec akademików.