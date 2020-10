Zobacz info

Zapraszam Was serdecznie na kolejny warsztat z Robertem w Zielonej Górze. termin: 03-04.10.2020 plan: sobota 03.10.2020: 11.30 do 12.00 rejestracja 12.00 do 15.00 praktyka asan 15.00 do 16.00 przerwa 16.00 do 18.00 praktyka asan niedziela: 04.10.2020 9.00 do 12.00 praktyka asan gdzie: Szkoła jogi JOGANOVA Daria Kozera ul. Sikorskiego 4 Zielona Góra koszt: 300 zł (warsztat stanowi całość) Zgłoszenia: telefonicznie, mailem lub osobiście w JOGANOVA. Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na warsztacie j...