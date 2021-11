Świetny mecz szczypiornistów PKM-u Zachód AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego. Akademicy wygrali z liderem, niepokonanym SPR-em GOKiS-em Kąty Wrocławskie 33:28. Trener Ireneusz Łuczak powiedział, że takiego meczu jego zespół nie zagrał od… dwóch lat!

Co przedstawiciele obu ekip mówili po spotkaniu?

Nie zakładaliśmy, że to się nie przydarzy. Zielona Góra to trudny teren. Zawiodła skuteczność, bo sytuacje sam na sam były przez nas niewykorzystane. Alicja Łukasik, trener SPR GOKiS Kąty Wrocławskie