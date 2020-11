Na tegorocznym XVI Festiwalu Green Town of Jazz miłośnicy „błękitnej nuty” będą mogli nie tylko wysłuchać kilku znakomitych koncertów, ale również wziąć udział w warsztatach jazzowych, Akademii Jazzu i zobaczyć filmy dokumentalne o legendach światowego formatu: ELLI FITZGERALD i MILESIE DAVISIE.

Jazz będzie rozbrzmiewał w Auli UZ na ul. Podgórnej i JAZZOWYM KINIE w Norwidzie (WiMBP im. C. Norwida).

Jak podkreśla prof. J. Szymaniuk związki jazzu z filmem są bardzo mocne. Ten niezwykle wdzięczny i dźwięczny mariaż przyczynia się do popularyzacji tego gatunku muzycznego. Przecież każdy z nas nuci melodie z “Czterdziestolatka”, “Wojny domowej” czy “Nocy i dni”.

Program będzie zawierał popularne piosenki, znane z rożnych filmów i seriali polskich. Będą to kompozycje z “Do widzenia do jutra”, “Noce i dnie”, “Wakacje Pana Hulot”, czy też “Halo, Szpicbródka”. Repertuar będzie bardzo bogaty. Oczywiście będą “Lata dwudzieste, lata trzydzieste” “Wojna domowa” i “Czterdziestolatek”. To melodie, które na długo zapadły w pamięć. Ale oprócz tych znanych utworów będzie można usłyszeć wersję instrumentalną utworów mniej znanych, które zyskały na wartości dzięki warstwie tekstowej, których autorami są Wojciech Młynarski i Agnieszka Osiecka.