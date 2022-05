Uniwersytet Zielonogórski, informuje, że w związku z organizacją tegorocznych Bachanaliów, w dniach od 9 do 12 czerwca 2022 r. na terenie parkingów Uniwersytetu Zielonogórskiego przy al. Wojska Polskiego 69 szykują się duże zmiany.

Jak czytamy w uczelnianym komunikacie : “Impreza odbędzie się na terenie 3 parkingów – A,B,C, przy czym sama impreza masowa odbędzie się wyłącznie na terenie parkingu B. Parking A przeznaczony będzie na strefę piknikową.”

Plan wyłączenia parkingów z użytkowania wygląda następująco:

Parking A – od dnia 6 czerwca 2022 r. od godz.6.00 do dnia 13.06.2022 r. godz.17.00

Parking B – od dnia 7 czerwca 2022 r. od godz.6.00 do dnia 13.06.2022 r. godz.17.00

Parking C – będzie zablokowany do użytku od 8 czerwca godz.6.00, do 12.06. godz.17.00

Władze uczelni proszą o zabranie pozostawionych pojazdów przed zamknięciem placów postojowych. Auta, które nie zostaną zabrane, będą odholowane na koszt ich właścicieli. Organizator imprezy, jak i właściciel parkingu, nie będą ponosić odpowiedzialności za pojazdy pozostawione w strefie imprezy masowej.