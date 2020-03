– Pacjent zero czuje się dobrze. Niestety wynik jego badania jest dodatni – relacjonuje sytuację w szpitalu jego rzecznik, Sylwia Malcher-Nowak. Oznacza to, że pierwsza osoba, która trafiła do lecznicy z koronawirusem, wciąż jest zakażona. Badanie pacjenta będzie powtórzone na początku przyszłego tygodnia.

Z oddziału zakaźnego szpitala wypisano 8 osób, u których podejrzewano koronawirusa.

Jedna zostanie przekazana na oddział wewnętrzny ze względu na infekcję, którą u niej stwierdzono. A na bieżąco przyjmujemy także innych pacjentów. W tej chwili mamy jeszcze jednego pacjenta z Ukrainy i pięcioosobową rodzinę. Sylwia Malcher-Nowak

Badania próbki pobranej od pacjenta zero były robione w Warszawie, ponieważ tam trafiła wcześniej pierwsza próbka.

My oczywiście, jeżeli chodzi o tego pacjenta, wysłaliśmy próbki także do Gorzowa. Jednak te wyniki, które przyszły z Gorzowa, nie były do końca jednoznaczne. Stąd czekaliśmy jednak, dla bezpieczeństwa, na te warszawskie. W tej chwili pacjent musi zostać u nas jeszcze co najmniej kilka dni, oczywiście jest odizolowany. Sylwia Malcher-Nowak

Szpital jest wyposażony w środki ochrony personelu. – Jesteśmy zabezpieczeni na jakiś czas, ale krótki czas. Poszukujemy sprzętu na naszym rynku. Brakuje nam przede wszystkim maseczek chirurgicznych, które zostały powszechnie wykupione w całej Polsce – mówi rzecznik placówki. Szpital rozważa szycie maseczek we własnym zakresie.