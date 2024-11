„Branżowe Centrum Umiejętności jako integracja Trójkąta wiedzy: Szkoła-Uczelnia-Pracodawca”. Pod takim hasłem odbyła się dziś konferencja dla uczniów oraz studentów na Campusie A Uniwersytetu Zielonogórskiego.

To była okazja do dowiedzenia się więcej o BCU, które jest wsparciem dla rozwoju kształcenia branżowego w Polsce. – Te w Zielonej Górze szkoli informatyków – wyjaśnia dr inż. Łukasz Sobolewski, koordynator projektu BCU z ramienia UZ.

BCU ma być takim pośrednikiem do rozwoju kadr w konkretnej dziedzinie branżowej. My jako UZ przygotowaliśmy dwa obszary tematyczne szkoleń. Programowanie systemów wbudowanych i sieci komputerowe – to są obszary, które aktualnie najsilniej rozwijają się w branży IT.