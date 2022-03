Julian Reszczyński to nowa twarz w drużynie piłkarzy ręcznych. PKM Zachód AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego w miniony weekend pokonał ostatnią w tabeli Dziewiątkę Legnica 36:25.

Prawoskrzydłowy wypożyczony do końca sezonu z Chrobrego Głogów w debiucie rzucił trzy bramki. Jak to się stało, że trafił do zielonogórzan? O tym mówił dziś w programie Szatnia Akademików.

Drugi trener Chrobrego poinformował mnie, że potrzebne jest mi wypożyczenie, żebym nabrał doświadczenia. Zgłosił się do mnie klub z Leszna, ale ja nie chciałem. Chciałem do Zielonej Góry. AZS jest wyżej w tabeli, wygrywa więcej meczów, jest wyżej w tabeli, skuteczniej gra. Mam tu też kolegów.

W sobotę AZS zmierzy się w Poznaniu z Grunwaldem, z którym u siebie przegrał w pierwszej rundzie. Przygotowania do meczu trwają.

Wczoraj oglądaliśmy wideo z naszym zespołem. Oglądaliśmy nasz mecz i mecz ekipy z Poznania. Dużym zagrożeniem jest prawy rozgrywający, który potrafi rzucić z drugiej linii. Grunwald dobrze gra w obronie, trzyma linię. Skrzydłowych mamy lepszych.

Sobotni mecz w Poznaniu zacznie się o 17:00. Cała Szatnia Akademików do zobaczenia na wZielonej.pl.