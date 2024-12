Piątej porażki w tym sezonie doznali we wtorek pierwszoligowi piłkarze ręczni Olimpu AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego. Akademicy ulegli w Wolsztynie Wolsztyniakowi 24:29.

Rozczarowania postawą swoich podopiecznych nie ukrywał w programie Szatnia Akademików trener Ireneusz Łuczak.

Powinniśmy chyba milczeć, bo nie zrealizowaliśmy kompletnie naszych założeń, a na odprawie przedmeczowej przekazaliśmy wszystko to, co sprawdziło się w trakcie meczu. Przygotowani byliśmy tylko teoretycznie, a nie praktycznie. Nie będę ukrywał, że jestem bardzo zawiedzony.

Akademicy maja okazję do szybkiej rehabilitacji. Już w sobotę zagrają w Obornikach Śląskich z Borem. Rywal ma na koncie dwa zwycięstwa i siedem porażek. Trener zielonogórzan jest przekonany o sukcesie swojego zespołu.

Niemożliwe, żebyśmy pojechali i przegrali ten mecz. Ja o Obornikach wiem wszystko, a chłopaki dzisiaj otrzymają tę wiedzę. Znam ich najsilniejsze strony. My możemy patrzeć na przeciwnika, ale nie mamy prawa się bać. Jeżeli zagramy swoją piłkę ręczną, zarówno w ataku, jak i w obronie, to nie musimy za dużo wiedzieć o przeciwniku, niech on się dowiaduje o nas, a my powinniśmy sobie poradzić.

Mecz w Obornikach w sobotę o 18:00. Tydzień później AZS zagra ostatni ligowy mecz w tym roku u siebie z ŚKPR-em Świdnica, a jeszcze przed świętami zielonogórzan czekać będzie wyjazd do Krakowa na turniej Final Four Ligi Akademickiej AZS. Zielonogórzanie wywalczyli awans do najlepszej czwórki turnieju za sprawą udanych eliminacji we własnej hali. O tym wszystkim w całym programie Szatnia Akademików, który do zobaczenia na wZielonej.pl.