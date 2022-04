Siatkarski AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego będzie od piątku do niedzieli walczył w barażowym turnieju półfinałowym o awans do II ligi. Podopieczni Wiktora Zasowskiego jadą na Śląsk do Kleszczowa.

Celem jest zajęcie jednego z dwóch czołowych miejsc, oba są premiowane awansem do turnieju finałowego. O szansach zielonogórzan mówił w Szatni Akademików Wiktor Zasowski.

My musimy mając zespół, który liczy 13-14 osób, tylu zawodników też planujemy zabrać, musimy dobrze gospodarować siłami. Nie jesteśmy zespołem wysokim, ale naszym atutem będzie zgranie. Jedziemy tam z myślą awansu. Po to się za to zabieramy. Po to też graliśmy tę III ligę, żeby dać sobie możliwość dalszego grania.

Zdaniem trenera, faworytem zmagań będzie miejscowy KS Rudziniec. Oprócz tego zielonogórzanie zagrają ze Startem Namysłów i Tygrysami Strzelin. Z tym ostatnim zespołem zagrają na otwarcie w piątek.

Tygrysy Strzelin oglądałem w finale dolnośląskiej III ligi. Zespół groźny. Trenerem tam jest Piotr Borkowski, nas dobry znajomy. Mają zawodników dobrych, szczególnie atakujący jest ich liderem. Chcemy dobrze zacząć ten turniej. Kluczowe granie będzie od samego początku.

W sobotę zielonogórzanie zagrają z ekipą z Namysłowa i na koniec zmagań zmierzą się z gospodarzem turnieju. Zwycięzca zmagań będzie miał prawo organizacji finałowego turnieju. Cała Szatnia Akademików do zobaczenia na wZielonej.pl.