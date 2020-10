Trzy mecze, trzy porażki i jeden wygrany set – to dorobek siatkarzy drugoligowego AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego w grupie IV tych rozgrywek.

W ostatnią sobotę akademicy ulegli Ikarowi Legnica we własnej hali. Przełamania nie było, a były po meczu męskie rozmowy. Mówił o tym w Szatni Akademików Robert Bitner, grający drugi trener zielonogórzan.

Była poważna rozmowa z zawodnikami, jak oni to widzą, co chcą robić w tym klubie, czy chcą powiększać swoje umiejętności, czy być na jednakowym poziomie. Jeżeli będą wykonywać to, co mówię z pierwszym trenerem, będą walczyć o każdą piłkę, pracować na treningach, to będzie szło do góry. Jeżeli jednak zawodnik będzie obrażał się, bo nie zaczął meczu w szóstce, to będzie ciężko. Wierzę w to, że chłopaki przemyśleli sobie swoje podejście, będą wykonywać na maksa wszystko i będą szli w górę. Mam nadzieję, że jeszcze niejedną niespodziankę zrobimy z wyżej notowanymi zespołami.

Zielonogórzanie szykują się teraz do meczu z Volleyem Jelcz-Laskowice. To beniaminek II ligi, w którym występuje znany z występów w lubuskich klubach Jędrzej Jasnos. Akademicy jadą do zespołu, który po raz pierwszy zagra na tym szczeblu rozgrywek przed własną publicznością.

Jest to beniaminek, ale doszli tam zawodnicy, którzy mają przeszłość w Gwardii Wrocław. Jest Jędrzej Jasnos, który grał m.in. w Zielonej Górze, Nowej Soli czy w Żaganiu. Nie widzieliśmy ich jeszcze w akcji, nie wiemy, na co ich stać. Będę z trenerem robił analizę tej drużyny, żeby dobrze się do niej przygotować.

Mecz w Jelczu-Laskowicach rozpocznie się o 18:00 w sobotę. Szatnia Akademików na portalu wZielonej.pl.