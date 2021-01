Już w najbliższą sobotę, 23 stycznia pierwszy w tym roku domowy mecz siatkarzy AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od razu derbowy i od razu z rywalem z czołówki tabeli. Do hali UZ przyjeżdża Astra Nowa Sól.

“Koliberki” to trzecia obecnie siła drugoligowych zmagań w grupie IV. Trenerem nowosolan jest Wiktor Zasowski, który wcześniej przez wiele lat grał i pracował jako trener w zespole akademików. I to Astra jest zdecydowanym faworytem sobotniego spotkania.

Szczerze mówiąc, nie skłamię, jeśli powiem, że tak jest. AZS ma inne cele, my mamy inne cele. Chcemy rozstrzygnąć ten mecz na swoją korzyść, pomijając sentymenty i bardzo dużą sympatię uczuciową do tego zespołu. Na dwie godziny nie możemy się w te sympatie zagłębiać. I musimy zagrać o trzy punkty.

Gdzie zatem przedostatni w tabeli zespół zielonogórzan ma szukać swoich szans? Robert Bitner, grający drugi szkoleniowiec AZS-u uważa, że jego drużyna nie ma po prostu nic do stracenia.

No na pewno będziemy grać agresywną zagrywką, żeby odrzucić rywali od siatki. Oni mają dwóch dobrych rozgrywających, którzy po dobrym przyjęciu będą rozrzucać te piłki i będzie ciężko grać blokiem. Jeśli dobrze wejdziemy w mecz, będziemy grać z radością i dobrą zagrywką, to myślę, że będzie dobrze. Jeśli chłopacy zachowają chłodną głowę, nie zaczną bojaźliwie grać, to myślę, że naprawdę będzie dobrze.