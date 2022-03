PKM Zachód AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego jest niepokonany w drugiej rundzie pierwszoligowych zmagań. Akademicy wygrali trzy spotkania, w tym ostatnie po rzutach karnych z Realem Astromalem Leszno.

Zespół Ireneusza Łuczaka spisuje się dobrze mimo, że rywalizuje w dwunastoosobowym składzie. Mecz nie jest problemem, ale treningi już tak. Trener zielonogórzan podkreślał w Szatni Akademików, że problemy zahartowały zespół AZS-u.

Widać to na treningach. Tym bardziej, że zawodnicy, którzy są kontuzjowani są z nami na treningach i co mogą to robią. My jesteśmy razem. Zawodnicy zdrowi wiedzą, że to na nich spoczywa odpowiedzialność. Szanuję ich wielce za to, co robią. Oby tak grali do końca, tym bardziej, że nie mamy zmienników. Musimy ciągnąć to razem. Różne formacje tworzymy, ale najważniejsze, że fajny jest efekt.