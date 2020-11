Piłkarze ręczni PKM-u Zachód AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego szykują się do meczu z Realem Astromalem Leszno. W dobrych nastrojach, bo w ostatnim spotkaniu akademicy wygrali na wyjeździe z UKS-em Kąty Wrocławskie 22:18.

O tym meczu mówiliśmy we wczorajszej Szatni Akademików. Naszym gościem był jeden z zawodników ekipy dowodzonej przez Ireneusza Łuczaka – Samuel Chomenko.

Zawodnik uważa, że gra AZS-u z meczu na mecz się poprawia.

Naprawdę cieszę się, bo to zaczyna wyglądać tak, że to my jedziemy i narzucamy swój styl gry. I o to chodzi. Cieszy mnie to, że w Kątach my stawialiśmy swoje twarde warunki. Efektem tego są trzy punkty przywiezione do Zielonej Góry.