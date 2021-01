Z nowym zawodnikiem na pokładzie, Adamem Stępniem rozpoczynają zmagania w drugiej rundzie piłkarze ręczni PKM-u Zachód AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego. Barwy I-ligowca będzie bronić Adam Stępień.

20-latek z Żagania ma wspomóc grę zielonogórzan zwłaszcza w defensywie. Do AZS-u, mimo młodego wieku, przychodzi z niezłym bagażem doświadczeń. W przeszłości grał już w SMS-ie Gdańsk i Azotach Puławy. Tutaj ma się odbudować po kontuzji.

Podróżowałem trochę za piłką ręczną po Polsce. Teraz jestem w Zielonej Górze, miałem dość poważną kontuzję, operację i trener Ireneusz Łuczak wyciągnął pomocną dłoń, pozwolił dojść do siebie i mam nadzieję, że jakoś pomogę w uzyskaniu dobrego wyniku. Ja chciałbym się odbudować, wrócić do swojej pełni możliwości. Może czegoś się nauczyć, zrobić postępy, bo cały czas się uczę, a przy okazji pomóc AZS-owi w zwyciężaniu.

Na półmetku I-ligowych zmagań AZS zgromadził 10 punktów. Pozwala to zajmować ósmą lokatę. Druga runda ma być lepsza. Na to liczy trener Ireneusz Łuczak.

Chcemy zdobyć na pewno więcej punktów niż w pierwszej rundzie. To jest raz, a dwa musimy cały czas się rozwijać i iść do przodu. Dla mnie cel jest bardziej długoterminowy. Celem nie jest tylko ten sezon, ale i następny, a może i za dwa lata. Mamy robić postępy i robić minimalne zmiany kadrowe, a nie wymieniać całą kadrę. Do tego dążę.