Po czterech latach na pierwszoligowe parkiety powraca futsalowy AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego. Akademicy zagrają w grupie południowej zaplecza ekstraklasy i już teraz obawiają się bardziej dalekich podróży niż poziomu sportowego.

Najpierw jednak dalsza podróż będzie czekać rywali. W niedzielę w Zielonej Górze ma zameldować się Unia Tarnów. Ma, bo są obawy, że rywal może nie dotrzeć, o czym mówił w programie Szatnia Akademików Maciej Górecki, trener naszych futsalistów.

My się szykujemy do tego meczu. Będziemy gotowi w stu procentach. Wiemy, że zespół z Tarnowa ma swoje problemy i pod znakiem zapytania stoi ten mecz, ale mamy nadzieję, że do niego dojdzie. Na tę chwilę ten mecz się odbywa.