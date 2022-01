Wspinaczka sportowa pojawiła się w programie letnich igrzysk olimpijskich i zadebiutowała podczas zmagań w Tokio. Polscy kibice mogli się nią emocjonować chociażby za sprawą występów Aleksandry Mirosław.

Przy AZS-ie Uniwersytetu Zielonogórskiego od dwóch lat działa sekcja wspinaczkowa. To sekcja uczelniana, którą prowadzi Wojciech Dunajewski. W Szatni Akademików mówił o swojej pasji. Sekcja ma ściankę obok hali przy ul. Prostej.

Jest to ściana przewieszona, nie jest to pion. Przewieszenie ma ok. 45 stopni. To ścianka systemowa, tzw. moon board. Ścianki na całym świecie mają te same chwyty w tym samym ułożeniu. Do tego jest aplikacja i dzięki niej można zobaczyć kilka tysięcy dróg o różnych stopniach trudności.