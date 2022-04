Ręce same składają się do oklasków – tak można podsumować dotychczasowe poczynania pierwszoligowych piłkarzy ręcznych. PKM Zachód AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego trapiony w tej rundzie olbrzymimi problemami kadrowymi poległ tylko raz i to po rzutach karnych w Nowej Soli z „Trójką”.

Inne derbowe spotkanie, z ZEW-em Świebodzin zielonogórzanie wygrali w miniony weekend 31:30. Na koncie akademików jest obecnie 13 zwycięstw. Gościem Szatni Akademików był Ireneusz Łuczak. Trenera AZS-u pytamy, czy można mówić o najlepszej rundzie w wykonaniu zielonogórzan, odkąd jest tu trenerem?

Czy najlepszej? Chyba, jeżeli chodzi o całą passę tej rundy to tak. My od pierwszego meczu drugiej kolejki zawsze zdobywamy punkty. Straciliśmy w sumie cztery punkty po remisach, dwa z Nową Solą i po jednym z Lesznem i Poznaniem. Bardzo dobra runda w naszym wykonaniu. Gdybyśmy mieli jeszcze te 4 punkty, to byśmy tracili punkt do wicelidera. Nie ma jednak co wybrzydzać, trzeba się cieszyć z tego, co jest. Chłopaki zdają egzamin.

Do końca sezonu pozostały trzy spotkania. W piątek akademicy zagrają na wyjeździe z SPR-em GOKiS-em Kąty Wrocławskie. Rywal w poprzedniej rundzie spisywał się rewelacyjnie. W tej nieco obniżył loty i stracił fotel lidera.

Faktycznie widzę po tej rundzie, że nastąpiła jakaś zadyszka. Dość dużo punktów potracili, ale dla mnie najważniejszy jest nasz, piątkowy mecz. My szykujemy się pod Kąty w ich najlepszym wydaniu. To bardzo dobry zespół. My też chcemy zagrać dobrze. Jesteśmy już przygotowani na ten mecz. Będziemy starać się robić to, co robimy najlepiej, a w tej rundzie najlepiej wychodzi nam wygrywanie.

Mecz w Kątach Wrocławskich w piątek o 19:00. Cała Szatnia Akademików na wZielonej.pl.