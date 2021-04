Zobacz info

The Rumjacks powracają do Polski! Zespół wystąpi w Zielonogórskiej Piwnicy Artystycznej Kawon. Support: The Sandals Bilety już w sprzedaży! 45zł - przedsprzedaż 55zł - w dniu koncertu Z kim się widzimy? :) __________________ Jeśli na dźwięk takich utworów jak „An Irish Pub”, „A Fistful O' Roses” czy „Uncle Tommy” wasze serce bije mocniej, a na twarzy pojawia się uśmiech, to mamy dla was świetną wiadomość. Już w marcu do Polski powróci znana m. in. z Przystanku Woodstock, festiwali w Jarocinie i ...