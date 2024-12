Bombki, bałwany i charakterystyczne motywy Uniwersytetu Zielonogórskiego – to tylko niektóre z elementów, które znalazły się na bożonarodzeniowych kartkach zaprojektowanych przez dzieci pracowników uczelni. Ich prace były częścią corocznego konkursu, z którego cztery najlepsze projekty zamienią się w oficjalne świąteczne pocztówki uniwersytetu.

Finał tegorocznej edycji odbył się w piątkowy wieczór w Lubuskim Teatrze, gdzie wręczono nagrody laureatom. Katarzyna Łasińska, kanclerz Uniwersytetu Zielonogórskiego i przewodnicząca jury konkursowego, podkreślała, jak dużą kreatywnością wykazały się młode artystki i artyści.

Mamy ten konkurs od wielu lat. Jest to zabawa dla dzieci naszych pracowników. Każde dziecko, jeżeli tylko chce, może wziąć w nim udział. Chodzi o to, żeby dzieci się dobrze bawiły – to przede wszystkim. Mieliśmy cztery kategorie wiekowe i wybieraliśmy po jednej zwycięskiej pracy z każdej kategorii. To było bardzo trudne. Kartki były bardzo ładne i miały różne style przygotowania.

Do rywalizacji zgłoszono aż 281 prac. Dzieci najchętniej na kartce przedstawiały to, co najbardziej kojarzy im się ze świętami.

Oprócz czterech zwycięskich projektów, wyróżniono również dziesięć innych prac. Pięć z nich pojawi się na billboardach w Zielonej Górze, a kolejne pięć będziemy mogli podziwiać na plakatach w miejskich autobusach.