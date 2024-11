Studenci pragną wnieść odrobinę świątecznej radości do życia małych pacjentów, którzy ten przedświąteczny czas spędzają w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Organizują zbiórkę słodyczy, które zostaną przekazane dzieciom przebywającym na Oddziale Pediatrycznym.

O szczegółach akcji opowiada Igor Sołtys, przewodniczący Koła Naukowego Profilaktyki i Promocji Zdrowia „36,6”:

Nasza zbiórka nazywa się “Mikołaj przychodzi do wszystkich dzieci”. Dużo dzieci spędza ten okres świąteczny w szpitalu. Nie mamy jak na to wpłynąć, ale jako członkowie Collegium Medicum wiemy, że nie jest to przyjemne. Dlatego zbieramy słodycze, żeby umilić im ten pobyt. Przebierzemy też jednego z naszych członków za Mikołaja.