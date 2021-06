Ruszyła letnia sesja egzaminacyjna na Uniwersytecie Zielonogórskim. Dotyczy ona przede wszystkim studentów stacjonarnych. A przypomnijmy, mamy ich na naszej uczelni około sześciu tysięcy.

Zmagania z zaliczeniami i egzaminami potrwają do drugiego lipca.

Na studiach niestacjonarnych sesja również trwa. Ale tutaj trudno określić dokładny termin, bo na różnych wydziałach i kierunkach są one różne. Jeżeli chodzi o przebieg sesji dla studentów stacjonarnych, to zarządzeniem rektora sesja ta, kolejna już, przebiega w trybie online.

Zapytaliśmy także jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o prace dyplomowe i ich obrony. Okazuje się, że odbędą się one w formie tradycyjnej, czyli stacjonarnie na uczelni. Z udziałem komisji i studenta, ale z zachowaniem obostrzeń. Także tradycyjnie zdawane są prace, czyli w wersji papierowej. Studenci nie przynoszą ich jednak osobiście, a przysyłają pocztą. Możliwa jest także obrona w wersji online.

Wystarczy złożyć wniosek do swojego dziekana i taka możliwość istnieje. W takim wniosku student powinien potwierdzić dostęp do komputera. Wyposażonego oczywiście w mikrofon i kamerę. Szybkie łącze internetowe. No i dostęp do systemu Google Meet. Niezbędna jest też umiejętność obsługi oprogramowania do wideo konferencji.