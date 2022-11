Studencka komisja wyborcza uniwersytetu zielonogórskiego ogłasza wybory do wydziałowych rad studenckich, komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego oraz odwoławczego sądu koleżeńskiego.

Zgłoszenia przyjmowane są do 21 listopada, czyli do poniedziałku. Link do formularza zgłoszeniowego znajdziecie na facebookowym profilu uniwersytetu zielonogórskiego.

Dodajmy, ze Należy zebrać minimum 25 podpisów. Aby zgłoszenie było ważne każda osoba może podpisać się na liście jednego studenta. Następnie skan formularza należy przesłać na adres SKW.UZ.2021@gmail.com