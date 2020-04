W ubiegłym miesiącu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaapelowało do rektorów wszystkich uczelni medycznych w kraju o wsparcie w walce z pandemią Covid – 19. Studenci starszych lat na kierunku lekarskim, pielęgniarstwa oraz ratownictwa medycznego na zasadzie wolontariatu mają wesprzeć służby medyczne oddziałów szpitalnych.

Swoją gotowość zgłosili również studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego. Na czym polega pomoc młodych przyszłych lekarzy w trudnych czasach epidemii? Opowiedziała dziekan Collegium Medicum, dr hab.n. med. Agnieszka Ziółkowska.

Są to studenci rocznika czwartego, piątego i myślę, że również w dużym stopniu trzeciego. Tacy, którzy mieli już niejednokrotnie styczność z pacjentami w trakcie zajęć klinicznych i są mentalnie przygotowane. Oczywiście, nie mówię o walce na pierwszej linii frontu, nie mówimy o kontakcie bezpośrednim z osobami zakażonymi. Chodzi o to, żeby uzupełniać braki kadrowe, które występują na innych oddziałach, niż zakaźne. Musimy pamiętać, że pacjenci nie przestali chorować na inne jednostki chorobowe. dziekan Collegium Medicum dr hab. n.med. Agnieszka Ziółkowska, prof. UZ

Pomoc nie ogranicza się wyłącznie do studentów. Pracownik naukowy Collegium Medicum, doktor Bartosz Kudliński, szef Centralnego Bloku Operacyjnego i pielęgniarz Piotr Rozpędowski ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wpadli na pomysł budowy śluzy, w której można się przebrać i zdezynfekować nie rozprzestrzeniając wirusa na otwartej przestrzeni.