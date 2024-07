Uniwersytet Zielonogórski dba o kontakty z gospodarką. W murach uczelni odbyło się spotkanie z 9 przedsiębiorstwami współpracującymi z UZ-tem. Chodziło o dialog i wymianę doświadczeń.

– Już możemy mówić o bardzo dobrej współpracy między przedsiębiorstwami a Uniwersytetem Zielonogórskim – mówiła prof. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prorektor ds. Współpracy z Gospodarką.

Chcemy prowadzić do tego, żeby nasi studenci mieli przestrzeń do zdobywania wiedzy praktycznej w siedzibie przedsiębiorstw. Żebyśmy mogli mieć pole do rozwiązywania problemów – takich, które są w praktyce gospodarczej.