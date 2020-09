To będzie sportowa sobota na antenie Radia Index. Sezon w II lidze inaugurują siatkarze AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego, drugi mecz w I lidze, a pierwszy u siebie rozegrają piłkarze ręczni.

W sobotę, o godzinie 15:00 w hali Uniwersytetu Zielonogórskiego spotkanie akademików z Olavią Oława. W drużynie siatkarzy mnóstwo zmian, zmienił się także trener. Robert Sokal zapowiada walkę o komplet punktów.

Ten mecz powinien być dobry na dobre otwarcie. Postaramy się zagrać dobry mecz. Obawy są takie, że jest mocna grupa i będzie ciężko w niej. Wygląda na to, że są cztery drużyny w czołówce, a reszta będzie walczyć o jak najlepszy wynik. Zawsze mówię, że celem jest dobra gra. Czasami nam tego brakuje. Jak będzie dobra gra, to będzie dobry wynik. Najważniejsze jest to, by dobrze wykonać swoją pracę, solidnie podejść do meczu. Wtedy wyniki przyjdą.