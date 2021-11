Piotr Kaliszuk – przedstawiciel jeździectwa, zawodnik i trener ZKJ Przylep – był pierwszym gościem cyklu audycji “Sportowiec 20-lecia Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Przypomnijmy, z okazji jubileuszu naszej uczelni wybieramy tego najlepszego sportowca ostatnich dwóch dekad. Od poniedziałku do piątku o godzinie 8.15 rozmawiamy ze sportowcami, będącymi jednocześnie absolwentami Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Piotr Kaliszuk opowiadał nam m. in. o trenowaniu i o tym, czy jeździectwo jest popularną dyscypliną.

Trzy lata temu zacząłem swoją przygodę z trenowaniem. Jednocześnie jestem czynnym zawodnikiem. a trenuje od ósmego roku życia. Dla mnie fascynujące jest to, że ten sport się nigdy nie nudzi. Każdy koń to jest osobny przypadek, to praca z żywym zwierzęciem. Można uniknąć różnych sytuacji, ale wszystko może być niebezpieczne.