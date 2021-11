Wielokrotny medalista mistrzostw Polski, uczestnik igrzysk paraolimpijskich, sztangista Marek Trykacz był gościem audycji „Sportowiec 20-lecia Uniwersytetu Zielonogórskiego”.

Przypomnijmy, z okazji jubileuszu naszej uczelni wybieramy tego najlepszego sportowca ostatnich dwóch dekad. Od poniedziałku do piątku o godzinie rozmawiamy ze sportowcami, będącymi jednocześnie absolwentami Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Trykacz w Radiu Index opowiadał nam m. in. o swoich największych sukcesach.

Największy sukces to złoty medal mistrzostw Europy i czwarte miejsce na igrzyskach paraolimpijskich. Medalowe miejsca na Pucharach Świata. To trudna dyscyplina, trzeba mieć chęci, determinację i zawzięcie. Lubię ten sport, mam to we krwi, bez wysiłku fizycznego źle się czuję.