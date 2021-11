Cały czas trwa plebiscyt na sportowca 20-lecia Uniwersytetu Zielonogórskiego. Nr 3 ma nominowany strzelec Łukasz Czapla.

Od lat jest już poza Zieloną Górą, ale jak mówi, wciąż z sentymentem powraca do czasów, gdy był tutaj, uczył się i osiągał sukcesy.

Spędziłem w Zielonej Górze 5 wspaniałych lat, całe studia. Do tej pory, jak spotykam się z innymi ludźmi, to mówię im, że Zielona Góra to moje drugie miasto. Zawsze mam je w sercu. Jest też co wspominać.