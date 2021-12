To ostatnia prezentacja w plebiscycie Sportowca 20-lecia Uniwersytetu Zielonogórskiego. Numer 11 ma przedstawicielka sportów walki Adrianna Marczewska.

W gronie nominowanych przedstawicieli sportów walki mieliśmy najwięcej. Adrianna Marczewska uprawia boks, choć swoją przygodę ze sportami walki zaczęła od kickboxingu.

Ja zaczęłam pod koniec liceum. Chciałam coś trenować, miałam dużo emocji, których chciałam się pozbyć. Koleżanka z klasy chodziła na kickboxing. Nie byłam na początku do tego przekonana, nawet nie wiedziałam za bardzo, co to jest. Z każdym treningiem pasja się jednak rozwijała.