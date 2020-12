Jak studenci spędzają czas przed świętami? Pomimo tego, że zajęcia odbywają się zdalnie, uczelnia nie rezygnuje z atrakcji, które mogą im umilić naukę na odległość.

Studenci budownictwa czy architektury nieraz wykonywali szkice i makiety różnych budowli. Tym razem jako materiał budowlany mogą wykorzystać… piernik. Nie jest to jednak projekt na zaliczenie, ale dobra zabawa. Konkurs na piernikową konstrukcję odbywa się w czterech kategoriach.

Pierwsza kategoria – „Konstrukcja lukrem wzmocniona” jest przeznaczona dla naszych studentów z kierunku budownictwo. Drugą – „Cud architektury piernikowej” proponujemy studentom architektury. „Sanitarne wariacje” tym razem są dla studentów inżynierii środowiska, a „Kosmiczne instalacje” – dla studentów geoinformatyki i technik satelitarnych. Nie narzucamy, co to będzie – czy zwykłe budynki, czy fragmenty mostów, czy wieże. Jak najbardziej możecie to robić w zespołach – jedna osoba coś przytrzymuje, a w tym czasie zastyga lukier.