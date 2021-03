Blisko degradacji do III ligi są siatkarze AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego. Akademicy w rywalizacji play-out do trzech zwycięstw przegrywają w serii z Ikarem Legnica 0-2.

Pierwsze dwa mecze w piątek i sobotę odbyły się w Legnicy, bo to Ikar był wyżej klasyfikowanym zespołem po rundzie zasadniczej. Pierwsze spotkanie na Dolnym Śląsku właściwie bez historii. Gospodarze potrzebowali niespełna półtorej godziny, aby bez straty seta pokonać zespół zielonogórzan (25:17, 25:20, 25:18).

Drugi, sobotni mecz też rozpoczął się od dominacji Ikara. Legniczanie łatwo wygrali pierwsze dwie partie do 15 i do 18, ale w trzeciej nastąpiło odrodzenie akademików. AZS wygrał 25:21 i doprowadził do czwartej odsłony. W niej też długo prowadził, ale wyrównana końcówka należała do gospodarzy. Ikar triumfował 25:23 i w całym meczu 3:1.

Oznacza to, że w serii do trzech wygranych spotkań legniczanom brakuje już tylko jednego zwycięstwa, by zapewnić sobie utrzymanie w gronie drugoligowców. Teraz rywalizacja przeniesie się do Zielonej Góry.

Jeżeli chodzi o pierwszy mecz, niestety nie był to mecz dobry w naszym wykonaniu. Legnica bardzo dobrze zagrywała, mieliśmy problemy z przyjęciem i nie kończyliśmy pierwszego ataku. Źle rozpoczęliśmy ten drugi mecz. Pierwsze dwa sety praktycznie oddane, ale w trzecim była już dobra walka, wygraliśmy go. W czwartym niewiele zabrakło. Prowadziliśmy całego seta do stanu ok. 20. Końcówka przegrana, szkoda dzisiejszego meczu, ale nastawiamy się pozytywnie. W Zielonej Górze musimy walczyć do końca. Nie ma innego wyjścia.

Dwa mecze niestety przegrane. Drugi mecz był lepszy, ale troszeczkę zabrakło. Mamy jednak dwa mecze w Zielonej Górze i myślę, że u nas gra będzie inna. Mam nadzieję na lepszy wynik.