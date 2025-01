Już niebawem Wydziałowe Dni Otwarte na Uniwersytecie Zielonogórskim. To moment, w którym uczniowie szkół średnich mogą odwiedzić interesujący ich wydział i zobaczyć, jak studiuje się na zielonogórskiej uczelni.

– Uczniowie mogą już się zapisywać na wybrane przez siebie dni – mówi Małgorzata Ratajczak-Gulba, kierowniczka Biura Promocji UZ.

W związku z tym, że mamy 7 wydziałów, to będzie się tych atrakcji trochę działo. Zaczynamy od 5 marca. W lutym szkoły mogą przygotowywać się na wszystko to, co nasze wydziały przygotowały. Zapraszamy przede wszystkim maturzystów, ale oczywiście zapraszamy też młodszych uczniów. Chcemy pokazać wszystko to, co mamy do zaoferowania w naszych murach.