Przez najbliższych kilka tygodni będzie trwać drugi nabór na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Zielonogórskim. Zainteresowani mają czas na rejestrację elektroniczną do 13 września.

Po pierwszym naborze zostały miejsca na czterech kierunkach studiów magisterskich i 53 kierunkach studiów licencjackich. Więcej o trwającym naborze mówi Katarzyna Doszczak z Biura Prasowego UZ:

Od dzisiaj, czyli od 1 sierpnia rozpoczął się drugi nabór na studia na Uniwersytecie Zielonogórskim. Serdecznie zapraszamy do rejestracji – do 13 września można się rejestrować elektronicznie. Jeżeli chodzi o kierunki na studia I stopnia, to mamy najwięcej miejsc na administrację, na biznes elektroniczny czy na żywienie człowieka i dietoterapię. Zapraszamy również na studia jednolite magisterskie – tutaj też mamy wiele miejsc, na przykład na pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną czy na pedagogikę specjalną.