Już dziś, czyli 12 października, rusza rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy studentów na praktyki i studia w semestrze letnim w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022.

Są to wyjazdy do krajów programu (KA103) z projektu 2020. Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie od 12.10.2021 do 26.10.2021, a na praktyki od 12.10.2021 do wyczerpania środków finansowych. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Źródło: Uniwersytet Zielonogórski