Od poniedziałku 11 października rusza Mobilny Punkt Szczepień na terenie Uniwersytetu Zielonogórskiego. Znajdziecie go na Kampusie A, tuż obok budynku A-29. Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku, od 15 do 18.

W przypadku dużego zainteresowania istnieje jednak możliwość wydłużenia godzin otwarcia punktu. Co ważne – zaszczepić się przeciwko covid – 19 będą mogli wszyscy chętni. Nie tylko pracownicy i studenci uczelni, ale także pozostałe osoby. I to bez konieczności wcześniejszej rejestracji.

Punkt dysponuje szczepionkami Pfizer i Johnson&Johnson.

źródło: Uniwersytet Zielonogórski