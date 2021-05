Od wtorku 4 maja w Galerii Biblioteki Uniwersyteckiej można oglądać wystawę pt. “Różnorodność”. Są to prace znakomitych współczesnych grafików ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej z kolekcji Artoteki Grafiki. Tytuł nawiązuje do tematyki prac, prezentowanych stylów i technik graficznych. Kuratorem wystawy jest dr Janina Wallis.

Na wystawie znalazły się m.in. prace Jana Berdyszaka, Stanisława Fijałkowskiego, Jerzego Grabowskiego, Izabelli Gustowskiej, Janiny Kraupe, Wojciecha Müllera, Ryszarda Otręby, Andrzeja Pawłowskiego, Jana Pamuły, Marcina Surzyckiego, Stanisława Wieczorka oraz innych, znakomitych grafików kilku pokoleń. Jest to tylko skromny wybór z dużej kolekcji Artoteki Grafiki – jednej z wielu kolekcji ogromnego zbioru ikonograficznego Biblioteki Uniwersyteckiej, który liczy 12,5 tys. dzieł i zawiera m.in. akwarele, rysunki, grafikę współczesną, regionalną i reprintową.

Wystawa Różnorodność została wpisana do kalendarza obchodów Jubileuszu 20-lecia Uniwersytetu Zielonogórskiego. Będzie otwarta do 25 maja, a można ją oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00. Wstęp jest bezpłatny, a w związku z obostrzeniami sanitarnymi, w Galerii może jednocześnie przebywać nie więcej niż 5 osób.

źródło: Uniwersytet Zielonogórski