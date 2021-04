Zakład rusycystyki zaprasza na Ogólnouczelniany Konkurs Recytatorski Poezji Rosyjskiej. Wziąć w nim udział mogą studenci wszystkich kierunków studiów zielonogórskiej uczelni, bez względu na umiejętności porozumiewania się językiem prosto spod Moskwy.

Na stronie zakładu czytamy, że największe szanse na wygraną mają osoby, które po prostu potrafią recytować, czują fonetykę języków obcych, czy też mają talent do podrabiania głosów i naśladowania dźwięków. Celem konkursu jest natomiast popularyzacja poezji rosyjskiej. Zwłaszcza tej współczesnej.

Pokazuje ona pryzmat młodego pokolenia. To jest poezja młodych osób, młodych Rosjan i Rosjanek. Piszących poezję, używających bardzo odważnych środków i tematów. Które pokazują co dzieje się w sercach Rosjan. Wydaje mi się, że jest to też ważne, bo wiekowo są zbliżeni do naszych studentów.