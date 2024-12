Rozpoczynamy cykl podsumowań roku 2024. Ocenimy go z perspektywy województwa, miasta, kultury i sportu. Na początek jednak optyka naszej uczelni. Kończący się rok przyniósł wiele ciekawych wydarzeń, nowych kooperacji w życiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Co działo się w mijających dwunastu miesiącach na naszej uczelni? Zapraszamy na subiektywny przegląd wydarzeń.

STYCZEŃ

Rok zaczął się groźnie bo od… ataku hackerskiego. Po przerwie świąteczno-noworocznej uczelnia wróciła jednak do pracy, podobnie jak studenci na zajęcia. Na początku roku środowisko akademickie poniosło niepowetowaną stratę, związaną z odejściem prof. Stanisława Borawskiego. 11 stycznia zmarł wieloletni i oddany pracownik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, który miał wielkie zasługi dla rozwoju środowiska lingwistycznego w Zielonej Górze. Prof. Borawski wraz z zespołem badawczym opracował fundamentalne dzieła: dwutomowy „Wybór tekstów z dziejów języka polskiego” oraz „Historię języka polskiego jako doświadczenia wspólnotowego” w pięćdziesięciu wykładach.

Pod koniec miesiąca uczelnia podpisała jedną z wielu umów o współpracy z prywatnym podmiotem. Zawarta została współpraca z firmą Relpol S.A., przedsiębiorstwem od wielu lat produkującym przekaźniki.

LUTY

W lutym uczelnia rozpoczęła współpracę z Polskim Związkiem Łowieckim. Na celownik Uniwersytet Zielonogórski wspólnie z myśliwymi wziął szopy pracze. „Dokładniej chodzi o przebadanie truchła szopa pracza. Zwierzaki te w ostatnich latach dość mocno zaczęły ingerować w lokalną naturę. Pojawiają się nawet w mieście” – pisaliśmy na portalu wZielonej.pl.

Kulturalnie też mieliśmy powody do radości. Student Uniwersytetu Zielonogórskiego Daniel “Danti” Hutor ze swoim utworem ,,Queen of the night” zakwalifikował się do preselekcji w tegorocznej Eurowizji. Aktualnie studiuje edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej.

W lutym też naukowcy Uniwersytetu Zielonogórskiego odebrali odznaczenia państwowe i resortowe. W auli rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego wręczono Medale za Długoletnią Służbę oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej. Te pierwsze przyznaje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

MARZEC

Nowy miesiąc rozpoczął się od Tygodnia dla Kobiet. W tym samym czasie na uczelni odbywały się Dni Zdrowia. – Lepsza jest profilaktyka i zapobieganie niż późniejsze leczenie – przekonywali studenci kierunku lekarskiego, którzy zapraszają do uczestnictwa.

Od marca studenci mogli bezpłatnie korzystać z autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji. Ponadto w marcu rozpoczęły się Dni Otwarte, podczas których uczniowie szkół średnich mogli poznać ofertę nie tylko dydaktyczną naszej uczelni. Do kwietnia zaprezentowały się wszystkie wydziały Uniwersytetu Zielonogórskiego. W marcu odbyła się też debata z okazji 25-lecia województwa lubuskiego. Na uczelni w ramach Tygodnia Statystycznego wspólnie z Urzędem Statystycznym dyskutowano, jak zostało wykorzystane ostatnie ćwierćwiecze w Lubuskiem.

KWIECIEŃ

Uczelnia rozpoczęła współpracę z żarską firmą Smulders Projects Poland. Przedsiębiorstwo koncentruje się głównie na produkcji dużych elementów stalowych. Firma produkuje elementy morskich wież wiatrowych i elementy platform wydobywczych przystosowane do pracy w ekstremalnych warunkach na morzu oraz wielkogabarytowe konstrukcje stalowe o różnym przeznaczeniu. „To miejsce, w której absolwenci będą mogli się realizować po studiach” – przekonywały władze uczelni.

W kwietniu uczelnia była gospodarzem spotkania z polskimi i niemieckimi przedsiębiorcami w ramach międzynarodowej sieci SUPRA. To sieć zrzeszająca partnerów badawczych i przemysłowych z zakresu tzw. technologii produkcji.

W tym miesiącu odbyła się też kolejna akcja studentów medycyny – „Zdrowie pod kontrolą”. Zielonogórzanie mogli przebadać się bezpłatnie w galerii Focus. To cykliczne wydarzenie, które cieszy się zwykle bardzo dużym zainteresowaniem.

MAJ

To był bardzo intensywny czas na Uniwersytecie Zielonogórskim. Uczelnia otrzymała ponad 13 mln zł na projekt „Centra Doskonałości Naukowej i Technologicznej”. – „Centra badawcze, które powstaną w ramach tego projektu mają przesunąć uczelnię do grona czołowych międzynarodowych ośrodków akademickich pod względem posiadanego sprzętu i możliwości, które stwarza” – pisaliśmy na portalu wZielonej.pl.

W maju też Uniwersytet Zielonogórski znalazł się w gronie najlepszych uczelni na świecie. W World University Rankings nasza uczelnia uplasowała się na 1768. miejscu, w Europie to 580. lokata, a w kraju 33.

A, że praca naukowców naszej uczelni przekłada się na codzienne życie lubuszan przekonywano podczas konferencji w Parku Naukowo-Technologicznym w Nowym Kisielinie. Rozmawiano o systemie monitorowania jakości powietrza, który działa z powodzeniem w Żarach, a za którym stali przedstawiciele UZ.

W maju odbył się też tradycyjny „Bieg dla Transplantacji”. Uczestnicy pobiegli już po raz dziewiąty, a wydarzenie zorganizowano z myślą o dwóch podopiecznych stowarzyszenia „Nerka” Ani i Martyny. Uczestnicy mierzyli się z dystansem 6 km. Wygrali Michał Błoński i Marta Masternak.

Na uczelni regularnie spotykają się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych. W maju dyskutowali logopedzi z całego kraju, którzy pochylali się m.in. nad tematem rozwoju kompetencji językowych dziecka.

W maju też Uniwersytet Zielonogórski po raz pierwszy i jak się później okazało ostatni odwiedził były już minister nauki Dariusz Wieczorek. Spotkał się z władzami uczelni, ale także wziął udział w spotkaniu ze studentami.

Jak zwykle przed wakacjami, także i teraz odbyły się mistrzostwa szycia chirurgicznego. Pod koniec maja na uczelni wystartowała rekrutacja na nowy rok akademicki. Zaplanowano 6 813 miejsc, z czego 930 miejsc przewidziano na rekrutację na semestr letni w lutym 2025 roku.

CZERWIEC

W tym miesiącu uczelnią rządzili studenci. Dosłownie, przynajmniej na czas Bachanaliów. Tegoroczne święto studentów miało różne oblicza, także koncertowe. Na bachanaliowej scenie zagrali m.in. Sylwia Grzeszczak, Myslovitz, Zalewski, Kizo i Kukon. Wydarzenia odbywały się w sąsiedztwie remontowanego akademika „Vicewersal”. Remont ma zakończyć się jesienią 2025 roku.

W czerwcu też świętowali poloniści. Zielonogórska polonistyka obchodziła jubileusz 50-lecia istnienia. – Warto to półwiecze podsumować, bo te dekady były różne, od skromnych początków, do uniwersytetu. Filologia całą tę drogę przebyła – mówiła prof. Marta Ruszczyńska.

Na uczelni odbywały się też konferencje naukowe. Jedna z nich w siedzibie Instytutu Nauk Prawnych: „Zastosowanie nowoczesnych technologii w prawie administracyjnym” miała charakter ogólnopolski.

Podpisano kolejną umowę z przedsiębiorstwem. Uniwersytet Zielonogórski rozpoczął współpracę z chińską firmą MINTH Group. To firma z branży automotive, będąca jednym z największych na świecie producentów części motoryzacyjnych.

Uniwersytet Zielonogórski rozpoczął też sformalizowaną współpracę z księgowymi. Dokładniej – ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Podpisano w tej sprawie list intencyjny. Według władz naszej uczelni – każda tego typu umowa z otoczeniem społeczno – gospodarczym daje szanse na budowanie dalszego potencjału.

LIPIEC

Wakacje to czas podróżowania. Do eksplorowania Zielonej Góry, w charakterze turystycznym zachęcało Biuro Promocji UZ, które wspólnie z Visit Zielona Góra stworzyło mapę atrakcji turystycznych.

Odbyło się też spotkanie władz uczelni z przedsiębiorstwami, które współpracują z naukowcami UZ.

W lipcu też kolejny rok z rzędu ślubowały pielęgniarki na uroczystym dyplomatorium. Było słynne „czepkowanie”, w którym wzięło udział blisko 50 pielęgniarek i pielęgniarzy.

SIERPIEŃ

W sierpniu rozpoczął się drugi nabór na studia. Z końcem miesiąca żegnaliśmy prof. Hieronima Szczegółę. Był jednym ze współzałożycieli Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze. Następnie organizował Wyższą Szkołę Nauczycielską. Był rektorem Wyższej Szkoły Nauczycielskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w latach 1971-1975; 1981-1984; 1991-1996. W 2001 roku przeszedł na emeryturę, ale przez kolejną dekadę nadal był pracownikiem dydaktycznym, prowadziły wykłady i seminaria.

WRZESIEŃ

Wrzesień to na uczelni jeszcze czas wakacji, ale za sprawą winobraniowego pasma Radia Index TV „Winobranie-Winogranie” mocno akcentowaliśmy wpływ uczelni na rozwój miasta i regionu w naszym studiu plenerowym. Sporo miejsca poświęcono m.in. nowemu „dziecku” uczelni, Lubuskiemu Ośrodkowi Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Uczelnia obchodziła też jubileusz 30-lecia współpracy z Wyższą Szkołą Techniczną w Wurzburgu.

To nie jedyna niemiecka uczelnia, z którą UZ współpracuje. Kontynuowana jest też kooperacja z uczelnią w Chemnitz. Jest tam Uniwersytet Techniczny.

Z kolei w Łagowie odbyła VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Szkoła i nauczyciel. Indywidualizm a wspólnotowość w edukacji”. Spotkało się tam kilkudziesięciu specjalistów z zakresu pedagogiki z ośmiu polskich uczelni.

Chwilę przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego poznaliśmy nowych dziekanów i dyrektorów instytutów.

Uczelnia włączyła się także w pomoc poszkodowanym przez powódź. Wsparcie otrzymali m.in. mieszkańcy Osiecznicy w gm. Krosno Odrz.

PAŹDZIERNIK

Rozpoczął się nowy rok akademicki. Przy okazji inauguracji władze uczelni poinformowały o planowanym otwarciu „UZ Welcome Center” – miejscu do obsługi zagranicznych studentów uczelni.

Podpisany został też list intencyjny o współpracy z niemiecką firmą REWE, jedną z największych grup handlowych i turystycznych w Niemczech oraz Europie.

O współpracy z szerokorozumianą zagranicą donośnie było słychać także z uwagi na obchody 20-lecia Polski w Unii Europejskiej. W wielu miejscach Zielonej Góry przy udziale uczelni odbyły się wydarzenia i imprezy towarzyszące związane z naszą obecnością w gronie państw wspólnoty.

Odnotowaliśmy też powrót na mapę ligowych sekcji AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego męskiej drużyny siatkówki. W debiucie akademicy ulegli drużynie z Międzyrzecza. Trenerem został były gracz klubów Plus Ligi Adrian Buchowski.

W październiku odbył się też Dzień Otwarty na UZ. Tym razem wszystko było w jednym miejscu, dokładniej na Kampusie A, w budynku A-29. Co się działo? Kandydaci na studia mogli poznać uczelnię z różnych perspektyw. Zaprezentowało się m.in. 40 kół naukowych.

Odbyła się też uroczysta Inauguracja Studiów Podyplomowych Cyberbezpieczeństwo – Kontynuacja Akademii Perceptus, która otworzyła konferencję IT Security Days w Parku Technologii Kosmicznych. Wydarzenie zorganizowane przez Uniwersytet Zielonogórski i firmę Perceptus przyciągnęło do Zielonej Góry specjalistów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa z całego kraju.

LISTOPAD

To miesiąc świadomości męskich chorób. Sporo poświęcono profilaktyce chorób związanych z nowotworami gruczołu krokowego, rakiem jąder i depresją.

W listopadzie profesorem belwederskim została Maria Mrówczyńska, od lat związana naszą uczelnią, od roku będąca w resorcie nauki jako wiceminister. Prof. Mrówczyńska została profesorem nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport.

Rozstrzygnięto konkurs pt. „Emocje w architekturze”. Architektura to coś więcej niż rygorystyczne schematy. W swej istocie może poruszać i wywoływać różnorodne emocje – taki cel przyświecał konkursowi.

W listopadzie otwarto też Branżowe Centrum Umiejętności, ponadto zostało otwarte „Welcome to UZ”. Miejsce dedykowane pracownikom i studentom z wymian zagranicznych. Welcome Center jest otwarty dla studentów w poniedziałki od 10:00 do 16:00, a w pozostałe dni robocze od 8:00 do 16:00.

W listopadzie odbyła się też uroczysta gala Absolwent Extra 2024. Wyróżniono szesnastu absolwentów, którzy oprócz bardzo dobrych wyników w nauce, mogli pochwalić się również licznymi osiągnięciami. – Chcemy im ułatwić start na rynku pracy – podkreślała Monika Politańska z Biura Karier UZ.

Podczas oficjalnej ceremonii uhonorowano nowych doktorów i doktorów habilitowanych. Stopnie naukowe przyjęło blisko 50 osób.

– Bardzo mnie cieszy to, że wiele z habilitacji jest z zewnątrz. To oznacza, że naukowcy wybierają do przeprowadzania kolokwium habilitacyjnego właśnie naszą uczelnię – podkreślał prof. Wojciech Strzyżewski, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Wybrano także nowy skład Parlamentu Studenckiego na kolejną kadencję. Przyznano 21 mandatów.

Uczelnia rozpoczęła też współpracę z gminą Iłowa.

GRUDZIEŃ

Ostatni miesiąc w roku rozpoczął się od awansu do turnieju finałowego Ligi Akademickiej AZS szczypiornistów AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego. Piłkarze ręczni prowadzeni przez Ireneusza Łuczaka przepustki do turnieju Final Four w Krakowie zdobyli podczas dwóch turniejów eliminacyjnych, których byli gospodarzami. Przedświąteczny turniej w stolicy Małopolski wygrali, pokonując po rzutach karnych w finałowym meczu drużynę gospodarzy, Akademię Górniczo-Hutniczą.

Kilka miesięcy trwało ustalanie warunków nowej umowy pomiędzy miastem a Uniwersytetem Zielonogórskim. Porozumienie doszło do skutku i ma regulować nowe warunki współpracy. Obu stronom zależało przede wszystkim na dalszym rozwoju miasta, promocji uczelni i inwestycji dotyczących m. in. Szpitala Uniwersyteckiego. Umowę podpisano w grudniu.

Odbyła się też V konferencja “Współpraca Nauki i Biznesu w Inżynierii Produkcji”. Ponownie wykłady o transferowaniu technologii z uczelni do przedsiębiorstw, ale w nowej rzeczywistości. Naukowo bogatszej, ale gospodarczo trudniejszej.

Jaki był to rok dla uczelni? O podsumowanie pokusił się w jednej z grudniowych Rozmów na 96 FM prof. Wojciech Strzyżewski. Rektor nie ukrywał problemów związanych z finansami na działalność bieżącą: – Na inwestycje mamy pieniądze, ale ich nie możemy wydać na życie. Jeszcze wiele działań trzeba wdrożyć, by te pieniądze zdobyć. Będziemy oszczędzać na wszystkim, te działania odniosą skutek za pół roku – mówił rektor, który dodawał, że powodem do radości są wyniki rekrutacji. Przyjęto 3,5 tys. studentów.

Całemu środowisku akademickiemu życzymy, aby Nowy Rok 2025 był jeszcze lepszy i obfitował w realizację założonych celów!