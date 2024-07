Przypominamy – do niedzieli 14 lipca trwa rekrutacja na studia na Uniwersytecie Zielonogórskim. Nasza uczelnia przygotowała w tym roku blisko siedem tysięcy miejsc na 74 kierunkach. Oprócz kierunków dobrze znanych, w ofercie dydaktycznej na rok akademicki 2024/2025 pojawiły się także nowości – między innymi nanotechnologia, logopedia z neurodydaktyką oraz rachunkowość i finanse.

Mówi Katarzyna Doszczak z Biura Prasowego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Mamy również ofertę 40 plus. Tutaj mamy 6 kierunków studiów. Prowadzimy również studia w języku angielskim, tutaj do wyboru jest 12 kierunków. Jeśli chodzi o opłatę rekrutacyjną, to wynosi ona 85 złotych za jeden kierunek.