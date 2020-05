Matury w czerwcu, wyniki w sierpniu, a rekrutacja na studia? Wszystko wskazuje na to, że we wrześniu. Oznaczałoby to, że kolejny rok akademicki rozpocząłby się zgodnie z planem.

O jego organizacji rozmawialiśmy z Katarzyną Łasińską. Kanclerz Uniwersytetu Zielonogórskiego z optymizmem podchodzi do rekrutacji na studia.

Wyniki matur mają być znane 11 sierpnia. Teoretycznie można sobie wyobrazić, że rekrutacja odbędzie się we wrześniu i myślę, że do tego jesteśmy przygotować i damy radę wszystkich chętnych studentów zrekrutować.

A co z inauguracją nowego roku akademickiego? Resort nauki zakłada, że rozpocznie się on zgodnie z planem lub z niewielkim opóźnieniem.

Prawdopodobnie ten rok akademicki rozpocznie się normalnie, czyli 1 października. Mówi się ewentualnie o niedużym przesunięciu, taka informacja pojawiła się na stronie ministerstwa. Myślę, że wszystkie uczelnie dołożą wszelkich starań, żeby we wrześniu tę rekrutację przeprowadzić jak najlepiej.

Więcej w całej rozmowie z kanclerz uczelni. Wideo znajdziecie na portalu wZielonej.pl.